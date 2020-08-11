قطع أوتار قدمه لم يمنعه من الانتخاب: نازل عشان بلدي

أوتار مقطوعة جعلته أقرب إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. يتكئ على عكازين بعد قطع 3 أوتار من قدمه اليمنى لكن ذلك لم يمنعه من الحضور للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يكون نموذجا يُحتذى به من قبل الشباب، بحسب أحمد عبدالباقي، أحد الناخبين المدلين بصوتهم في مدرسة تحيا مصر "1" بالأسمرات.

"أنا نازل أصوت عشان بلدي"، هكذا بدأ صاحب الـ35 عاما حديثة لـ"الوطن" حيث صمم على النزول رغم أنه لا يستطيع المشي.

ووجه أحمد رسالة لكل الشباب بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات لبناء مصر، كما حرص على ارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.