إقبال كثيف على لجان المصالحة في نجع حمادي رغم ارتفاع درجات الحرارة

شهدت لجان قرية المصالحة في نجع حمادي، شمال قنا، إقبالا كبيرا من الناخبين، رغم ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، للمشاركة في انتخابات الشيوخ والأدلاء بأصواتهم.

يذكر أن محافظ قنا بها 348 مركزا انتخابيا استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، وبها أكثر من 2 مليون ناخب وناخبة، ويتنافس 42 مرشحا على 3 مقاعد فردية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.