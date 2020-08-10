الصين تفرض عقوبات على أعضاء بالكونجرس الأمريكي ردًا على أزمة هونج كونج

إجراءات وعقوبات متبادلة تتخذها كل من السلطات الصينية والأمريكية فى الصراع الدائر بينهما، وكان آخر هذه الإجراءات إغلاق القنصليات المتبادل، والذى بدأته أمريكا بحجة عدم الإلتزام الصينى والحفاظ على الأمن القومى.

وقررت الصين اليوم فرض عقوبات على سياسيين أمريكيين وأعضاء في الكونجرس ردًا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات، الجمعة الماضية، على 11 فردا على خلفية ما وصفته بـ "مساعي لتقويض استقلال هونغ كونغ".

وأعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين تتهمهم بالتدخل في شؤون هونج كونج في وقت تشهد فيه المقاطعة الخاضعة للإدارة الصينية أزمة تتهم فيها واشنطن بكين بتقويض استقلال هونج كونج.

وقال متحدث وزارة الخارجية، الصينية زاو ليجيان، إن العقوبات شملت عضوي الكونجرس ماركو روبيو وتيد كروز.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الجمعة الماضية، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردا في هونج كونج، وذلك "ردًا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة".

وتستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونغج الإدارية الخاصة كاري لام، ومفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل.

كما استهدفت أيضًا وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي للمنطقة الإدارية الخاصة، إريك تسانغ، ومدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) شيا باولونغ، ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة تشانغ شياو مينغ.

فيما انتقد مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونج كونج العقوبات الأمريكية على قادة الإقليم، واصفا إياها بـ"الوحشية وغير المنطقية"، وقال في بيان: إن هذه العقوبات "تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونج كونج

وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المسؤولين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح الأمين العام للتجارة في هونج كونج، إدوارد يان، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونج كونج: "وحشية وغير منطقية"، محذرًا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

وأضاف بيان للصحفيين: "هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، فهو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي".

وأشار الأمين العام للتجارة، إلى أنه "إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية".