أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة محمود ياسين

تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ إلى النائب العام، وكيلا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد مجهول، مطالبا بسرعة التحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الفنان الكبير محمود ياسين.

وقال سعيد، في بلاغه، الذي حمل رقم 32291 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وقال فيه إن أسرة الفنان محمود ياسين تفاجأت، أمس، بعدد كبير من الفنانين والأصدقاء، يتصلون هاتفيا للتأكد من خبر وفاته، وإذ انتشر الخبر بسرعة نظرا لشعبية الفنان في العالم العربي، وهو الأمر الذي أثار الرعب والفزع، لدى أسرته ومحبيه وزملائه، وخيم الحزن عليهم، حتى جرى تكذيب الخبر وتأكيد أنه مجرد شائعة.

وأضاف: "الغرض من نشر الخبر الحصول على ربح من خلال كثرة المتابعات على هذه الصفحات، التي اعتادت ترويج الشائعات، ومنها صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، وهو الأمر الذي دعا نقيب المهن التمثيلية لتقديم البلاغ".