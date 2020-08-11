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محمد عبدالعزيز: تصويت المصريين بالخارج أمر مشرف

كتب:

سلمان إسماعيل
03:27 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
محمد عبدالعزيز: تصويت المصريين بالخارج أمر مشرف

محمد عبدالعزيز: تصويت المصريين بالخارج أمر مشرف

استعرض محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال مراقبي ومتابعي التنسيقية بمختلف المحافظات.

ووجه عبدالعزيز، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الخارجية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للتنسيقية، لتسيير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وقال إن تصويت المصريين بالخارج أمر مشرف، واستحداث طرق تصويت مبتكرة من قبل وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، هو التزام بالقانون والدستور والآليات الدولية المتعلقة بالانتخابات.

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