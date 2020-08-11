مفوضية اللاجئين: حصيلة قتلى انفجار بيروت تشمل عشرات اللاجئين

أكد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنّ القائمة التي تضم أكثر من 200 حالة وفاة ومفقود جراء الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، تشمل أيضا ما لا يقل عن 34 ضحية من اللاجئين الذين تم الإبلاغ عنهم حتى الآن.

وأشار بالوش، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، فى جنيف، إلى أنّ فرق المنظمة على الأرض لا تزال تتحقق من التقارير مع خشية من ارتفاع عدد القتلى بين اللاجئين فى بيروت (يبلغ عددهم فى بيروت 200 ألف لاجئ)، منوها بأنّ 7 لاجئين ما زالوا في عداد المفقودين بينما أصيب 124 آخرين في الانفجار، بينهم 20 بجروح خطيرة.

وقال إنّ المفوضية تواصل العمل مع فرق الإنقاذ والشركاء الإنسانيين الآخرين للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم للعائلات التي فقدت أي من أعضائها، ما يشمل المساعدة النقدية الطارئة والمساعدة في ترتيبات الدفن إضافة إلى الاستشارة.

وأكد أنّ الاستجابة الفورية للمنظمة تغطي المجتمع اللبناني بأكمله وتركز على الفئات الأكثر ضعفا خاصة في مجالين رئيسيين، هما المأوى والحماية.

وذكر بالوش أنّه وكجزء من النداء الإنساني المشترك بين الوكالات، فالمنظمة حشدت 12 مليون دولار لاستجابتها الطارئة للأسر الأشد تضررا وضعفا في بيروت، ما يتضمن 9.6 مليون دولار لتدخلات المأوى و2.44 مليون لأنشطة الحماية للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد أنّ مخزون المساعدات التابع للمنظمة في البلاد لم يتأثر بالانفجار، مشيرا إلى أنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ ما يصل إلى 10 آلاف أسرة ضعيفة من المحتمل أن تكون تضررت بشدة جراء الانفجار، وأنّها بحاجة إلى دعم عاجل.