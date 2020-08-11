ضبط مسؤول بطوخ استخرج رخصة منشأة صناعية ببيانات مزورة

ضبطت الأجهزة الأمنية، مسؤولا بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لتواطئه مع أحد الأشخاص وتمكينه من إقامة مبنى خاص بأعمال اللحام على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وتسهيل حصوله على تراخيص منشأة صناعية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنّ المتهم أصدر خطابا يتضمن بيانات مزورة، تفيد بأنّ الأرض المقام عليها المنشأة الصناعية داخل الحيز العمراني، ولا مانع من استخراج رخصة تشغيل لها، وذلك خلافا للحقيقة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهه.