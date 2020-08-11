ضبط 3 لإدراتهم سناتر تعليمية وقاعات أفراح بالمخالفة لتدابير كورونا

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط بتجمع عدد من الأشخاص بإحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لمحل البلاغ، وبالفحص تبين إدارة (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) الشقة محل البلاغ كمركز لتلقي الدروس الخصوصية، وتبين تواجد أكثر من 100 طالب بها، تمّ صرفهم جميعاً وضبط المذكور.

ضبط شخص لإدارته مركز تعليمي بالشرقية بالمخالفة للتدابير الاحترازية

كما تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) لإدارته أحد المراكز التعليمية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

ضبط مالك قاعة مناسبات بالمنوفية لإقامته حفل زفاف بالمخالفة لقرارات منع التجمعات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (مالك قاعة أفراح "كائنة بدائرة مركز شرطة منوف" – مقيم بذات الدائرة)، وذلك لإقامته حفل زفاف داخل القاعة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالمخالفة للقرار المشار إليه.