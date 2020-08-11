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أشرف زكي: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات

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ضحى محمد
04:01 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أشرف زكي

أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجى شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات، خاصة أن هذا النوع من الشائعات يؤثر علي الفنان وأسرته.

يذكر أنه خلال الأونة الأخيرة انتشرت شائعات بشأن وفاة الفنان محمود ياسين، وقالت الفنانة الكبيرة شهيرة، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي: "إن حالة زوجها الفنان الكبير بخير، ولم تتدهور أو تسوء كما يشاع، كما أنها تتخذ كافة إجراءات الوقاية في تعامل أي شخص معه، حتى أبنائهم".

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