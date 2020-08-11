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رئيس جامعة دمياط يقود طلاب مبادرة "انزل.. شارك من أجل مصر"

كتب:

سهاد الخضري
03:15 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رئيس جامعة دمياط

رئيس جامعة دمياط

شارك الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، طلاب مبادرة "انزل شارك.. من أجل مصر"، من جل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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