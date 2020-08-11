التقرير الطبي لـ مصطفى حفناوي: كان يتعاطى 5 عقاقير منها الترامادول

كشف التقرير الطبي الخاص بحالة مصطفى حفناوي، والصادر عن المستشفى الجوي التخصصي التي كان يقيم بها، أنه جرى استقباله عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة في البطن.

وأضاف التقرير أنه تم حجزه في المستشفى، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار الترامادول، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا "هاشتاج" طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيارة حفناوي في المستشفى قبل وفاته.