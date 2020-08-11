اتجاه بـ"المهندسين" إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل

قال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، إن النقابة تخطو هذه الفترة خطوات جديدة، تحرص من خلالها على تخفيف الأعباء عن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، ومنها تقديم الخدمات بأحدث الطرق الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية.

ولفت حشيش، بحسب بيان لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تتجه الي تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته، عن طريق منظومة البطاقات الذكية التي يستطيع المهندس من خلالها إجراء جميع التعاملات المالية والتعاملات الخدمية في أي وقت.

وتابع: "بالإضافة إلى ميكنة الخدمات النقابية، لإتاحتها عبر تطبيق نقابي للهواتف المحمولة، ويستطيع المهندس من خلالها، إجراء جميع التعاملات والتحويلات باستخدام المحمول".

وأشار حشيش، إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي خطاها مجلس النقابة الحالي للنهوض بنقابة المهندسين، مثل ملف التعليم الهندسي، حيث قام المجلس الحالي، بوقف إصدار تراخيص جديده للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، ورفع الحد الأدنى الذي وصل خلال السنوات السابقة إلى 65%،؜ ليصل إلى 80%، وجرى تحديد جهة مختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، من داخل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس للمتابعة.

وأشار إلى أن التواصل والسعي في هذا الملف الهام، مازال مستمر لتحديد الأعداد، طبقا لمتطلبات سوق العمل.