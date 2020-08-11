محافظ الجيزة: وفرنا كل اللوجيستيات المطلوبة للعملية الانتخابية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه بمجرد الإعلان عن الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ من الهيئة العليا للانتخابات، عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين والأجهزة المختصة بالمحافظة، للتأكد من توفير اللوجيستيات المطلوبة للعملية الانتخابية، سواء داخل أو خارج اللجان، بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، مع مراعاة ظروف أزمة فيروس كورونا.

وأضاف راشد، خلال لقائه على فضائية "Ten"، أنه جرى توافر المطهرات اللازمة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وبالفعل جرى التنسيق مع الشؤون الصحية بالجيزة، وتوفير كل الإجراءات الوقائية.

وأكد المحافظ، أن الإجراءات الصحية مطبقة داخل وخارج اللجان، لافتا إلى تواجد طبيب أو مشرف صحي في اللجنة من الداخل، وخارج اللجان هناك عدد كاف من سيارات الإسعاف، للتدخل في حالة وجود أي حالة طارئة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.