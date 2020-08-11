محافظ الجيزة يدلي بصوته في لجنة أم الأبطال بالهرم

أدلى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بصوته في انتخابات الشيوخ بلجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية التجريبية للبنين بالهرم.

ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، مؤكدا أنّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات "الشيوخ" لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.