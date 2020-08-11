أحمد زاهر يطرح البوستر الدعائي لفيلم"زنزانة 7"

طرح الفنان أحمد زاهر، صورة البوستر الدعائي لفيلم "زنزانة 7"، قبل طرحه بالسينمات، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "زاهر" علي الصورة قائلًا: "البوسترالرسمي لفيلم زنزانه 7، في دور العرض السينمائي خلال أيام.. وانتظروا البرومو خلال ساعات".

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.