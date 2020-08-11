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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171

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وكالات
04:45 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171، فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، إحالة الموقوفين بانفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.

وأعطت النيابة، اليوم، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعًا إلى المحقق العدلي.

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