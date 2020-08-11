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وزيرة البيئة تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

كتب:

رضوى هاشم
06:44 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ في دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن هذا المجلس خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أهمية مجلس الشيوخ فى دعم المسار الديمقراطي من خلال إبداء الرأي فى القوانين المختلفة ودعم عمليات التنمية بما يفيد المواطن المصرى جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب.

وناشدت الدكتورة ياسمين الشعب المصري المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

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