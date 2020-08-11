حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحب الأعمال الخيرية، كما أنه يسعى لتحقيق أهدافه أكثر من رغبته في الحصول على المال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب ويسمح لك ذلك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.