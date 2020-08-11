حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج القوس في العمل بشخصية قيادية ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.