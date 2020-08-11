حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يميل رجل برج الدلو إلى الحرية في تصرفاته، ويكره أن يُفرض عليه القيود من شريك حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتحمل مسئولياتك المهنية والعائلية بدون تذمر وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.