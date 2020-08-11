حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز رجل برج الجدي بحبه للعمل وسعيه الدائم وراء النجاح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم وترغب اليوم في التجديد والتحرر.. استرخ واطمئن فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.