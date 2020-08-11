إقبال ملحوظ على لجان "الشيوخ" بقرى البحيرة بعد انتهاء الاستراحة

إقبال ملحوظ شهدته اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمدن ومراكز البحيرة، بعد فترة الاستراحة، حيث خرجت العائلات الكبيرة بصحبة أفرادها، فى استجابة لدعوات المشاركة، وحرصًا على ممارسة حقها الدستوري.

وزادت أعداد الناخبين بلجان البحيرة، عقب فترة الاستراحة، وذلك بلجان الأبعادية وزاوية غزال وقراقص بدمنهور، والإرشاد بالدلنجات، ومعمل القزاز والمصنع بكفر الدوار، وخرج الناخبون فى أفواج متوجهين للجان التصويت.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألف و970 ناخبًا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية.