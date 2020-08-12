حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب عمله ويجتهد به متطلعا للوصول لأعلى المناصب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعمل لصالحك وتمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.