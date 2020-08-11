طوابير من السيدات أمام لجان انتخابات الشيوخ في سوهاج

رصدت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، إقبالا كبيرا وطوابير من السيدات على التصويت لصالح مرشحي الحزب بمختلف مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد محمود لبيب أمين تنظيم الحزب ورئيس غرفة العمليات، إنّه جرى رصد وجود مكثف للسيدات في طوابير لجان قرى مراكز طهطا، البلينا، وساقلتة، فضلا عن خروج رجال الدين المسيحى بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا، للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح مرشحي الحزب.

وأكد رجال الدين المسيحي في زيارات سابقة لهم بالمطرانيات والكنائس، دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، والتصويت لهم في الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.