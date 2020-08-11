وزير الصحة الأمريكي عن اللقاح الروسي: العبرة ليست بتصنيع المصل أولا

علق وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الثلاثاء، على الإعلان الروسي بشأن تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد قائلًا: "إن العبرة ليست بتصنيع المصل أولًا، ولكن بالوصول إلى مصل آمن لاستخدامه بين المواطنين الأمريكيين وجميع مواطني العالم".

وأضاف عازار، في تصريحات إعلامية نقلتها قناة (سي إن إن) الأمريكية: "هناك حاجة إلى معلومات شفافة، وتجارب المرحلة الثالثة هي التي ستظهر إن كان هذا المصل آمنًا وفعالًا".

وأكد أن مصلين اثنين من ستة أمصال قد وصلت إلى تجارب المرحلة الثالثة، في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للوصول إلى لقاح، وذلك لإثبات فاعليتها وكفاءتها، وأنه قد يتم التوصل إلى مصل وإنتاج عشرات الملايين من الجرعات بحلول ديسمبر المقبل.