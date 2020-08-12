حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعمل لصالحك وتمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل، إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يدع علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم مع الحفاظ على حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط العاطفية والعائلية، حاول أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.