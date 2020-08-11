إقبال كثيف على مراكز اقتراع "الشيوخ" بمدارس حدائق القبة والزيتون

توافد العديد من الناخبين، منذ قليل، على لجان الاقتراع في المركز الانتخابي بمدرسة حدائق القبة الثانوية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة الكمامة.

ويقدم مندوبو الأحزاب الذين يتواجدون في محيط اللجان، المساعدة للناخبين في الحصول على بطاقة الناخب، المتضمنة لرقم اللجنة واسم المدرسة المسجل على موقع العليا للانتخابات وفق محل الإقامة.

"الوطن" خلال جولتها على عدد من المدارس في حدائق القبة والزيتون، لاحظت حضورا كثيفا للسيدات وكبار السن من الرجال، واختفاء ملحوظا للشباب.

وظهرت قوات الشرطة في حالة يقظة تامة، خلال أعمال التأمين وتوفير المساعدة لكبار السن، سواء بنقلهم بالمقاعد المتحركة.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، وتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين، خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.