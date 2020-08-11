"صحة السويس" تتفقد الإجراءات الاحترازية بلجان "الشيوخ"

تفقدت الغرفة المركزية للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة السويس، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعمال خطة التأمين الطبي للمقار الانتخابية بحي فيصل، وذلك فى اليوم الأول لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، للاطمئنان علي سلامة ومستوى الإجراءات الوقائية المنفذة باللجان.

وكانت الإدارة الصحية بفيصل قد قامت بالدفع بفرق من المراقبين بمختلف اللجان، بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت الإجراءات قياس الحرارة والحفاظ على التباعد بين للناخبين، والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف عبر الغرفة المركزية لإحالة المصابين بالإجهاد الحراري إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة إن لزم الأمر.