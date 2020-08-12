مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 11 أغسطس الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:45

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:47

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:02

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:55

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:23

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:07