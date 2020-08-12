مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 11 أغسطس الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:45
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:03
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:47
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:12
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:02
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 12:16
أذان العصر 03:55
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:44
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:07