مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة المنصورة

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء 08:13

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في مطروح

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:55

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:28