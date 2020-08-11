مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر
كتب:
منى السعيد
12:02 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:44
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:04
مواقيت الصلاة المنصورة
أذان الفجر 03:43
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:07
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 06:47
أذان العشاء 08:13
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:03
مواقيت الصلاة في مطروح
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 12:16
أذان العصر 03:55
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:28