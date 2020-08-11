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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر

كتب:

منى السعيد
12:02 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة المنصورة

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء 08:13

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:03

 مواقيت الصلاة في مطروح

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:55

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:28

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