مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 10 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:06

مواقيت الصلاة طنطا

أذان الفجر 03:42

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:08

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:45

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء 07:44

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:41

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء 07:48