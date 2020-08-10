مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:15 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 10 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:43
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:06
مواقيت الصلاة طنطا
أذان الفجر 03:42
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:08
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:45
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 06:48
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء 07:44
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:41
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:27
أذان العشاء 07:48