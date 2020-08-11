عاجل.. الجيش العراقي يندد بالاعتداء التركي السافر على سيدكان

ندد الجيش العراقي بالاعتداء التركي السافر على منطقة سيدكان، وفقا لما أعلنته قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، قبل قليل، أن اعتداء تركيا سافرا من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان.

وأوضحت أنّ الاستهداف تسبب في استشهاد قائد اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وقائد الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

وتواصل تركيا انتهاكها لسيادة العراق من وقت لآخر، وسط رفض عراقي ومطالبات بوقف الانتهاكات.