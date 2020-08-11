علي الطيب ينشر بوستر فيلم الحارث: يومان على عرض الفيلم

نشر الفنان على الطيب البوستر الرسمي لفيلم "الحارث" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" والذي يشارك في بطولته أمام الفنانين أحمد الفيشاوي، باسم سمرة وعمرو عبد الجليل.

وعلق "الطيب" على المنشور، قائلًا: "باقي يومين على عرض فيلم الحارث، يارب يعجبكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة، 13 أغسطس".

وفي مطلع الشهر الجاري، نشر الفنان على الطيب عبر حسابه الخاص بـ"انستجرام" تريلر فيلم الحارث، والمنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعلق "الطيب" على مقطع الفيديو، قائلًا: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث قريبا.. توكلنا على الله".

وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "الحارث" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" بنشر الأفيش الخاص بالفيلم، معلقا: "ليلة الحارث هي ليلة في فرح إبليس.. قريبا".

ومنتصف الشهر الجاري، نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب".

وشوق الفنان علي الطيب جمهوره، بنشر بوستر فيلمه "الحارث"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "انتظروا الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث خلال ساعات".