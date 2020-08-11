محافظ أسيوط يصطحب مسنًا إلى لجنة للتصويت في انتخابات "الشيوخ"

اصطحب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسنًا يدعى ظريف فايز من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى داخل لجنة الانتخاب بمدرسة الخيرية الإسلامية الإعدادية بنين بحي غرب مدينة أسيوط، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير عملية التصويت في سهولة ويسر، حيث تفقد الأحوال الأمنية باللجان، وتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات.

ووجه الناخب الشكر للمحافظ على تلك اللفتة الكريمة، وحرص على التقاط صورة تذكارية معه بمناسبة هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا.