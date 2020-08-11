"القومي للمرأة": حملات لنشر التوعية السياسية بين السيدات

قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يقوم بمساعدة السيدات عبر حملات توعوية كبرى بكل القضايا، بما فيها المشاركة السياسية وأهمية التصويت في الانتخابات.

وأضافت "إيزيس"، خلال استضافتها بتغطية فضائية DMC لانتخابات مجلس الشيوخ، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن المجلس ينفذ حملات كبرى تستهدف ملايين السيدات باسم "حملات طرق الأبواب"، وهي الحملات التي تعمل طوال العام على القضايا المختلفة، بينما يجري تكثيف العمل في فترة ما قبل الانتخابات بعدد من الأيام.

وأوضحت أن الحملات التوعوية تحتاج الكثير من الجهد لإيصال مهام أعضاء مجلس الشيوخ للسيدات في الشوارع، فدائما ما يكون هناك أهدافا خبيثة لبعض السيدات في تلك الحملات التوعوية: "عايزين يخلوا الناس تتراجع عن القضية اللي بنتكلم عنها، وفوجئنا بيه بشكل أكبر واحنا بنتكلم على مجلس الشيوخ".

وأكدت أن الحملات التوعوية جاوبت على الكثير من التساؤلات التي طرحها المواطنون عن أهمية مجلس الشيوخ والفارق بينه وبين مجلس النواب، وذلك من أجل نشر الوعي بين المواطنين.