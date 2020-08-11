محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان "الشيوخ"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من التمركزات الأمنية أمام اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط، حيث التقى ضباط وجنود تلك الأكمنة والخدمات الأمنية للشد من أزرهم، وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل.

جاء ذلك على هامش تفقده لبعض اللجان الانتخابية بمقرات مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية، ومدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية، وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، للاطمئنان على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر، وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة، وتواجد أفراد الأطقم الطبية.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.

وشهد عدد من لجان المحافظة ارتفاع معدلات الإقبال من قبل الناخبين علي مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم، عقب خروج الموظفين من عملهم، مقارنة بالفترة الصباحية التي شهدت إقبالًا ضعيفًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول بمحافظة أسيوط 2 مليون و677 ألف و955 ناخبًا.