داعية إسلامي: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة

قالت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامي، إن الله عَرف جميع خلقه على بعضهم البعض في "عالم الذر" قبل خلق الخليقة، وأشهد الجميع بأنه رب العالمين: "في عالم الذر عرفنا ببعض، وجعل الأرواح تتعرف على بعضها".

وأضافت "الحصري"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيده شيحة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يجب على الجميع إخلاص نواياه لله في كل الأفعال والأقوال حتى يجازى المسلم على ما قام به خيرا كثيرا، بخلاف ضرورة حسن الظن بالناس، موضحة أن الأرواح جنود مجندة من تعارف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف: "ساعات بتشوفي إنسان وبتكوني بتكرهي فيه الشر ولكن لا تكرهين خلق الله، ولازم تديله 70 عذر".

وأكدت أن المتحابين في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة، وذلك مكانتهم في تلك الفترة، ويغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة، مشيرة إلى أن حسن الظن بالناس يؤثر إيجابيًا على النفس الإنسانية ويجعلها أكثر سموًا ورفعة في الدنيا والآخرة.