"مؤسسة بنك مصر" تعلن عن منح دراسية للطلبة بجامعة النيل.. إليك التفاصيل

تقدم مؤسسة بنك مصر للتنمية الاجتماعية منح دراسية كاملة للطلاب المصريين من جميع أنحاء مصر الذين يتقدمون للدراسات الجامعية في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال، وتغطي المنحة كامل المصاريف الدراسية طوال مدة الدراسة.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على المنحة للدراسة بجامعة النيل على النحو التالي:

شروط الحصول على المنحة

- الحصول على تقدير لا يقل عن 94% بالثانوية العامة في شعبة الرياضة.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 90% بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 85% لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

- إظهار سجل قوي من الأنشطة المجتمعية والبحوث والابتكار والإبداع وقدرات ريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

- إكمال شروط القبول في جامعة النيل، بما في ذلك إجادة اللغة الإنجليزية والتميز الأكاديمي.

- يجب الالتزام بحضور جميع الفصول الدراسية ويجب عدم تلقي أي تحذيرات تأديبية.

- يُطلب من متلقي المنحة الحفاظ على الحد الأدنى من معدل 3.0 GPA طوال فترة الدراسة، سيؤدي عدم الحفاظ على المعدل التراكمي المطلوب إلى فقدان مكانهم في برنامج المنح الدراسية.

- تغطي المنحة فصلي الخريف والربيع.

ويمكنك التقدم للمنحة عبر الموقع الرسمي لجامعة النيل من هنـــــــا.