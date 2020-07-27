منح دراسية بجامعة المنصورة لأبناء شهداء الجيش الأبيض

وافق مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على إضافة منحة دراسية ببرنامج "المنصورة مانشستر للتعليم الطبي" بكلية الطب، عبارة عن خصم 50% من المصروفات الدراسية لأبناء شهداء جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمجال الطبي الذين توفاهم الله أثناء مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، وذلك تقديرًا لدورهم البطولي في رعاية المرضى أثناء الجائحة.

وأحيط المجلس بقيام الجامعة بتحويل مشروع تخرج نحتي لطالب بكلية الفنون الجميلة إلى نصب تذكاري يجسد التقدير والعرفان، وتخليدًا لبطولات وتضحيات الأطقم الطبية بجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المجلس، الذي عقد اليوم، عن موعد بدء الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، حيث ستبدأ الدراسة يوم 17 أكتوبر المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس ما تم صرفه من تبرعات أعضاء هيئة التدريس وقطاع التعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية، ودعم لمستشفى العزل بقيمة إجمالية 4 ملايين و15 ألف جنيه، منها مليون و632 ألف جنيه مصروفات في الإجراءات الاحترازية، و 2 مليون و382 ألف جنيه مصروفات دعم لمستشفى العزل.