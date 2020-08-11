نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان انتخابات "الشيوخ" بمدرسة وحدة أم خنان

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس مدينة الحوامدية لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الحوامدية، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين والتي تستمر حتى غد الأربعاء.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على لجان الانتخابات بمدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية المشتركة بمدينة الحوامدية.

وشدد نائب المحافظ على بذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وخاصة كبار السن.

وتابع نائب المحافظ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد داخل اللجان بالمدرسة.