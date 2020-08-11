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محمود مسلم

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان انتخابات "الشيوخ" بمدرسة وحدة أم خنان

كتب:

سلامة عامر
07:37 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان أنتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة وحده أم خنان الأبتدائية المشتركة بالحوامدية

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان أنتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة وحده أم خنان الأبتدائية المشتركة بالحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس مدينة الحوامدية لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الحوامدية، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين والتي تستمر حتى غد الأربعاء.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على لجان الانتخابات بمدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية المشتركة بمدينة الحوامدية.

وشدد نائب المحافظ على بذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وخاصة كبار السن.

وتابع نائب المحافظ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد داخل اللجان بالمدرسة.

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