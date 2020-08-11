وفاة خمسيني أمام منزله بالقرب من لجنة انتخابية بقنا

قال ياسر عبداللاه، أحد أبناء نجع الدوم في قرية المحروسة في قنا، إن خير فتحي صادق، 57 سنة، لم يتوفى داخل لجنة انتخابية كما أشيع.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الراحل كان متواجدا أمام منزله أمام لجنة مدرسة نجع الدوم، ولم يكن داخل اللجنة، وحدث هبوط في الدورة الدموية لديه.

وتابع: أنه على الفور جرى نقله إلى مستشفى النيل الخاصة في نقادة، وتوفي داخل المستشفى بعد نصف ساعة، وحرر محضر بذلك، وجرى إخطار النيابة.

الجدير بالذكر، أن محافظة قنا بها 348 مركز انتخابي، يضم 468 لجنة فرعية، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 2 مليون و26 ألفا و994 مواطن.