"الوطنية للانتخابات" تنفي وجود عجز في عدد قضاة انتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد القضاة المشاركين في عملية انتخابات مجلس الشيوخ التي تُجرى الآن كبير جدًا، من كل الجهات والهيئات القضائية، وهو ما يتنافى مع بعض الشائعات حول وجود عجز في أعداد القضاه، وجرى تكليف 18 ألف قاضي بالإشراف وإدارة هذه الانتخابات، فضلًا عن أن هناك قضاه احتياطيين لكل محكمة من الـ 27 محكمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف إبراهيم، خلال حوار خاص على شاشة "التليفزيون المصري"، أن القضاة الاحتياطيين مستعدين بشكل تام للإحلال في أي حالة طوارئ لأي قاضي، سواء غادر القاضي اللجنة بسبب ظرف صحي، أو في حالة وجود تكدس كبير أمام إحدى اللجان، فيتقدم القاضي الاحتياطي مع زميله ليساعده في إتمام العمل.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن أعداد اللجان الفرعية على مستوى جمهورية مصر العربية تبلغ حوالي 14092، فضلًا عن أن هناك 27 لجنة عامة في مختلف المحافظات، بمثابة لجنة عامة واحدة لكل محافظة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية مهمتها استقبال الناخبين وقبول تصويتهم ثم يجرى إغلاقها بعد انتهاء اليوم الثاني.

وتابع: "عقب غلق اللجان الفرعية يقوم القاضي يفتح الصندوق ويقوم بعمليات الفرز، وبعدها يرصد النتيجة في المحاضر المعدة له من الهيئة الوطنية للانتخابات في حضور وكلاء المرشحين ومندبيهم والمجتمع المدني".