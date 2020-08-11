أغانٍ وطنية وإقبال كثيف على التصويت بانتخابات "الشيوخ" في قصر الدوبارة

شهدت مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي في دائرة محافظة القاهرة، بث أغانٍ وطنية أمام لجان الانتخابات التي تفاعل معها الناخبون والمارة، بوصلة من الرقصات المعهودة للمصريين، احتفالًا بالاستحقاقات الانتخابية.

وزادت نسبة إقبال الناخبين بشكل ملحوظ، بعد فترة الراحة في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتتصدر القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية، بنحو 98 منافسًا، يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ، كما ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان الموجودين بالداخل، بدءًا من القاضي وانتهاءً بالموظفين بارتداء الكمامة.

وانطلق صباح اليوم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت، وجرى تجهيز 27 لجنة عامة، تمثل جميع محافظات الجمهورية، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضٍ ومعاونة 120ألف موظف.