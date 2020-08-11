مواطنو مصر الجديدة يتهافتون على التصويت في الساعات الأخيرة لليوم الأول

تكدس العديد من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة أمام لجان الانتخابات في الساعات الأخيرة من أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

وتزاحم المواطنون أمام مدارس الرشيد القومية وقومية الأهرام وطبري روكسي، حيث توافد الأهالي بصحبة أسرهم وأطفالهم.

وقالت أمينة محمد، إنها فضلت التصويت مساءا تجنبا لارتفاع درجات الحرارة صباحا، بصحبة جارتها وزوجها لانتهاء عمله.

وأضافت أنهن حرصن على اصطحاب أطفالهن بالانتخابات، لزرع ضرورة تلبية نداء الوطن داخلهم والحرص على ترسيخ الوعي تجاه البلاد والتطورات بها، متمنية أن يتمكن مجلس الشيوخ من مساعدة البرلمان في عمله وتأدية مهامه على أكمل وجه.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.