خطوات يجب اتباعها قبل استيراد اللقاح الروسي: اعتماد دولي وتجارب

جاء إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح في العالم لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19)، بمثابة الأمل للقضاء على الفيروس بعد أشهر من تفشيه بمختلف دول العالم، وتحوله لوباء ثم جائحة عالمية، وإصابته أكثر 6 ملايين شخص.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه جرى تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعن الإجراءت المتبعة قبل استيراد أي لقاح، أوضح الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أن الاعتماد الروسي للقاح كورونا، هو قرار أحادي صادر عنها فقط، ولا يعد رسميا لدول العالم إلا بعد اعتماده رسميا.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أنه قبل شراء أي لقاح لابد من التأكد أنه مر بجميع المراحل الطبية، ومنها التجارب الإكلينيكية وهي التجارب السريرية التي تجرى على الإنسان وتمر بـ3 مراحل، وتكون إما تجارب على أدوية جديدة لم تطرح في الأسواق من قبل، أو تجريب أدوية متداولة بالفعل لعلاج أمراض أخرى ويجري تجربة فعاليتها في علاج مرض آخر، ونشر نتائج تلك التجارب في المجلات العلمية المتخصصة.

وتابع أنه عقب ذلك تأتي مرحلة اعتماده عالميًا، والذي يجب أن يكون من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما "fda" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية، مشيرًا إلى أن اعتماد الأدوية لعلاج أي مرض يمر بـ3 مراحل للتجربة على الإنسان بعد تجربته على الحيوان، المرحلة الأولى تجرى على عدد قليل من الأشخاص لمعرفة الأثار الجانبية عليهم، والمرحلة الثانية تجرى التجربة على عدد أكبر لمعرفة الأثار الجانبية وفاعلية العقار، أما المرحلة الثالثة فتجرى على عدد أكبر من المرضى وبشكل أوسع في عدة مراكز وقد يشمل عدة دول.

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن هناك خطوات ثابتة لاعتماد أي لقاح أو دواء عالمي، موضحًا أن اعتماده يكون من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما "fda" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه عقب اعتماده يجري الحصول على عينات من ذلك الدواء وإجراء التجارب السريرية عليه، على بعض المرضي المصريين، موضحًا أن تلك التجارب تهدف إلى ضمان درجة الأمان على المرضي، والفاعلية في العلاج ومقاومة الفيروس.