فيديو.. استئناف تركيا التنقيب في اليونان يشعل التوتر في شرق المتوسط

تصعيد جديد تمارسه تركيا في منطقة شرق المتوسط، أشعل التوتر من جديد، بإعلان أنقرة استئناف أنشطة المسح والتنقيب في منطقة تقع بين قبرص واليونان، الأمر الذي قابلته اليونان بوضع قواتها في حالة تأهب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن الاتحاد الأوروبي حث تركيا على وقف تحركاتها التي وصفها بالمثيرة لـ "القلق الشديد"، بعد أن أرسلت تركيا السفينة "عروج ريس" لإجراء مسح زلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، كما رافقت القوات البحرية التركية السفينة لتوفير الحماية لها.

وأشار التقرير، إلى أن التحرك التركي حدث بعد اتفاق بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما، بينما أعلنت تركيا رفضها الاتفاقية واتخذت خطوة أغضبت المجتمع الدولي وأثارت حفيظة مصر واليونان، حتى أعلن الجيش اليوناني جاهزية أسطوله الحربي للانتشار ردا على خروقات تركيا، واعتبرت إرسال سفينة الأبحاث التركية تصعيد جديد خطير في المنطقة ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار.