باباجان: تغيير حكومة أردوغان الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد

وصف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" علي باباجان، الاقتصاد التركي بالرديء، وليس العاجز، معتبرًا أن الطريقة الوحيدة لمعالجة الفشل الاقتصادي في البلاد تغيير حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

وجاء ذلك خلال تصريحات لـ"باباجان" لأحد البرامج التليفزيونية على قناة "فوكس تي في"، حيث تحدث عن التطورات على الساحة التركية، خاصة التطورات الاقتصادية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وحث "باباجان" على ضرورة تغيير الحكومة، حتى يعود اقتصاد البلاد إلى طبيعته، موضحا أن غالبية الشعب التركي في استطلاعات الرأي التي عقدت مؤخرا، يرى أن المشكلة رقم 1 في تركيا، هي الاقتصاد، بعكس التصريحات الصادرة عن الحكومة التي تؤكد أن الاقتصاد في حالة تحسن.