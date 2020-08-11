الخزانة الأمريكية: رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، رفعها القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان في خطوة ستساعد الخرطوم على تخطي الصعوبات التي تواجهها بسبب هذا النوع من التقييد على المعاملات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن السودان ما زال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن هناك قيوداً على التصدير إلى السودان، كما لا تزال هناك عقوبات على أفراد متورطين في نزاع دارفور، وفقًا لقناة "العربية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر الماضي، إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.

وأشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998.

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبًا جدًا".

وأضاف: "أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب إن استطعنا.. مساعدة ضحايا تلك المأساتين سيكون أمرًا جيدًا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو أن سقوط نظام عمر البشير عقب تظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يمثل "فرصة لا تتكرر كثيرًا".

وتابع: "توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديمقراطية، بل يحتمل أن تؤدي أيضًا إلى بروز فرص إقليمية".