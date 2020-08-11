سوسن بدر تحيي ذكرى نور الشريف: "وحشتنا يا أستاذ "

أحيت الفنانة سوسن بدر، الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الكبير نور الشريف، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة تجمعها بالفنان نور الشريف من فيلم "حبيبي دائما" وعلقت: "وحشتنا يا أستاذ نور".

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو لها أثناء كواليس استعداها لتصوير أحد أعمالها الفنية عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

وعلقت الفنانة على مقطع الفيديو: "الإجازه خلصت ورجعنا الشغل.. مين لسه في الإجازة؟".

وتذكرت الفنانة سوسن بدر مشهدا من فيلم "إحكي ياشهرزاد"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة، "يا راجل ياعرة.. من أجمل المشاهد من فيلم إحكي ياشهرزاد مع حبيبي حسين الإمام الله يرحمه وإخراج الأستاذ يسري نصرالله".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري.