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صور.. توافد ذوي الهمم على لجان انتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
05:59 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الانحابات

الانحابات

توافد عدد من ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال جمال علي "حرصت على المشاركة الفعالة في الانتخابات، واختيار من يمثلني في مجلس الشيوخ بحرية"، مشيرًا إلى أن مرضه لم يمنعه عن المشاركة، ودعا المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية والفعالة.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد منافسة بين 5 مرشحين، حيث يصل عدد أصوات الناخبين بها إلى 89747 ناخبًا وناخبة، موزعين علي 15 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.

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